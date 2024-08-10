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Hakkari'de feci kaza! Otomobil şarampole devridi: Ölü ve yaralılar var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 22:43
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Hakkari’de feci kaza! Otomobil şarampole devridi: Ölü ve yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki İranlı uyruklu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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