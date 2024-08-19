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Karabük'te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:32
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Karabük’te orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.

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