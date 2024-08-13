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Adana'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 16:31 Güncelleme: 13.08.2024 17:02
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Adana’da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesin'de yer alan bir tarlada sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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