Aydın ve Muğla’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor! Peş peşe güzel haberler: Yangın kontrol altında

AYDIN'DA ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti.