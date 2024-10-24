Harekete geçildi! İşte yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde alınacak önlemler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin doktor milletvekillerine "yenidoğan çetesini" anlattı ve tekrar bu tür olayların yaşanmaması için alınacak önlemleri sıraladı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı bir daha bebeklerin ölmemesi ve devletin zarara uğratılmaması için alacağı önlemleri yasayla değil yönetmelik değişikliği ile düzenleyecek.

Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı

İşte atılacak adımlar:

SIKI DENETİME TABİİ TUTULACAK

Yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hastaneler sıkı denetime tabii tutulacak. Denetim sıklıkları artırılıp daha caydırıcı olması sağlanacak.

YOĞUN BAKIMLARDA TEYİT SİSTEMİ UYGULANACAK

Yoğun bakıma sevk kriterleri yeniden belirlenecek. Yoğun bakımlarda teyit sistemi uygulanacak. Teyit mekanizmasının çalışmasında özel yöntem geliştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Öne çıkan alternatife göre bebeğin gerçekten yenidoğan yoğun bakım ünitesine sevk edilmesi gerekiyor mu, ünitede kaç gün kalmalı, hangi tedavi yöntemleri uygulanmalı gibi temel sorular uzman isimlere sorulacak.

Ardından sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimine iletilerek karara bağlanacak. Erişkin ya da yenidoğan hastanın belli bir sürenin üzerinde yoğun bakımda kalmaya devam edip etmemesi gerektiğine de yine sağlık kuruluşunun bulunduğu yerleşim birimindeki üst düzey sağlık birimi karar verecek.

Yoğun bakıma hızlı sevklerde ise bu teyit mekanizması süreci denetleyecek, yoğun bakımın gerekmediği hallerde ise gerekli işlemleri yapma sorumluluğuna sahip olacak.

SAĞLIK SİSTEMİNDE YAPAY ZEKA

Sabah'ın haberine göre Sağlık sisteminde yapay zekadan da yararlanılacak. Devlet hastanesi, özel hastane ve üniversite hastanelerindeki yenidoğan bebeklerin durumları ortak havuzda toplanacak.

Benzer rahatsızlıkları olan bebeklere nasıl bir tedavi uygulandığına bakılacak. Tedavi dışı işlem yapılıyorsa müdahale edilecek. Aynı zamanda sistem başarılı tedavilerin diğer kurumlara örnek olması için de kullanılacak.