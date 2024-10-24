BRICS nedir, açılımı ne? BRICS üyeleri hangi ülkeler? Türkiye üye mi?

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ve küresel ekonomide etkin bir güç merkezi olarak dikkat çeken bir oluşumdur. 2006 yılında temelleri atılan BRICS, üye ülkelerin kalkınma önceliklerini dikkate alarak özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik projelerde rol oynamayı hedeflemektedir. Peki, BRICS dünya sahnesinde neden bu kadar önemli hale geldi?

BRICS Nedir?

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2006'da kurulan BRIC grubu 2011'de Güney Afrika'nın da katılımıyla BRICS ismini aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu yılın başında BRICS'e üye oldu. BRICS'i önemli hale getiren, Çin ve Rusya'nın yanı sıra Brezilya ve Güney Afrika gibi kendi coğrafyalarında önemli ülkelerin de içerisinde yer almasıdır.

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3,5 Milyar Kişilik Dev Nüfus

AA'da yer alan habere göre, BRICS ülkelerinin toplam nüfusu 3,5 milyar kişiyi bulmaktadır. Bu rakam, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45 ila 50'sini temsil eder. Batı dünyasında yaşlanan nüfus ve azalan ekonomik verimlilik karşısında BRICS ülkelerinin genç ve dinamik yapısı, küresel dengenin değişiminde kritik bir rol oynamaktadır. BRICS, çoğunluğu 35 yaş altındaki nüfusu ile üretken ve büyümeye açık ekonomilere sahip ülkelerden oluşmaktadır.

29 Trilyon Dolarlık Ekonomik Güç

BRICS ülkeleri, toplamda 29 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Bu, dünya ekonomisinin yüzde 30'una yakın bir kısmının BRICS ülkeleri tarafından kontrol edildiği anlamına gelir. Ancak, ekonomik büyüklüklerine rağmen bu ülkelerin kişi başına düşen geliri daha düşük seviyelerdedir. Ekonomik etkinlik açısından dünya nüfusuna oranla ellerindeki güç, Batı ekonomilerine kıyasla daha azdır. Bununla birlikte, BRICS'in ortak projeler ve iş birliği mekanizmaları ile kalkınma sürecine katkıda bulunma potansiyeli yüksek.

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Ham Petrol ve Enerji Gücü

Enerji açısından BRICS, dünya ham petrol rezervlerinin yüzde 45'ine sahip durumdadır. Bu, enerji güvenliği ve kaynak yönetimi açısından BRICS ülkelerini stratejik bir konuma yerleştirir. Enerji kaynaklarının etkin kullanımı, bu ülkelerin küresel enerji piyasalarında önemli bir aktör haline gelmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, enerji ihtiyacını karşılamada ortak hareket eden BRICS ülkeleri, uzun vadede küresel enerji pazarını şekillendirebilir.

Yeni Kalkınma Bankası: BRICS'in Ekonomik Hamlesi

BRICS, kalkınma odaklı projelere verdiği önemle de öne çıkıyor. Bu bağlamda 2014 yılında Yeni Kalkınma Bankası'nı kurarak gelişmekte olan ülkelere destek sağlamayı hedefledi. Banka, 2022'ye kadar BRICS ülkeleri başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde yeni yol, köprü, demir yolu ve su tedariki projeleri için toplam 32 milyar dolarlık kredi sağladı. Bu projeler, altyapı yatırımlarının yanı sıra ekonomik büyüme ve kalkınmanın hızlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Kalkınmada Stratejik Öncelik

BRICS'in uzun vadeli hedefleri arasında küresel finansal sistemi dengeleme ve üye ülkelerin ekonomik bağımsızlığını artırma çabaları yer alıyor. Özellikle Batı merkezli finansal kuruluşlara alternatif olarak kurulan Yeni Kalkınma Bankası, bu doğrultuda önemli bir adım olarak kabul ediliyor. BRICS ülkeleri, kendi içlerinde ortak kalkınma politikaları geliştirerek dünya ekonomisinde daha etkin bir rol almayı hedefliyor.