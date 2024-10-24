Yenidoğan Çetesi’nden kan donduran sözler: 1 gebe vereceğiz 200 bin TL cirosu var

Yenidoğan çetesi lideri doktor Fırat Sarı ile Mehmet Gürül arasında gerçekleşen konuşma kayıtları soruşturma dosyasına girdi.

Sarı, Gürül'e yaptığı telefon konuşmasında çetenin ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'e getirdiği hasta başına 20 bin lira verdiğini söyledi.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)

20 bin lira dışında Mert Özdemir'in eşi Melike Özdemir'e de sigorta yaptığı itirafında bulundu. Sarı telefon konuşmasında, "Mert'e getirdiği hastalar için 20 bin artı sigorta yapıyorum. Tabi karısının sigortasını yapıyorum" dedi.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)

TABURCU SÜRESİNİN AZALMASI CİRONUN AZALMASI DEMEK

Sabah'ın haberine göre Yine Fırat Sarı ile Gıyasettin Mert Özdemir arasında geçen başka bir konuşmada hastaların daha geç taburcu edilmesi gerektiğinden bahsedildiği görüldü. Sarı, "Taburcu süresinin azalması demek cironun daha azalması demek" demesinin üzerine Mert Özdemir'in "Dengelemek lazım. Şimdi biz hastayı azalttığımız zaman tepki olarak 'bak hasta azaldı. 25'e düştük' olmasın. Yeni taburculuğu uzatsınlar" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)

2 HASTA VERDİK, 20 BİN ALDIK

Mert Özdemir'in Şafak Hastanesi'ne yönlendirdiği hastalardan aldığı parayla ilgili telefon konuşmasında, "2 hasta verdik. 1 tane sepsis verdik bir tane bronko verdik. 20 bin lira para aldık" dediği öğrenildi. Özdemir'in Nigar Kubilay ile yaptığı telefon görüşmesinde ise, "1 tane gebe vereceğiz. O bebekten 150-200 bin lira ciro yapacak. Anladın mı?" demesi kayıtlara geçti.