Başkan Erdoğan’dan TUSAŞ şehitlerinin ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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