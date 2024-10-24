TUSAŞ şehitlerinin aileleri hem gururlandırdı hem de yürekleri burktu

TUSAŞ'ta teknisyen olarak görev yapan evli Hasan Hüseyin Canbaz, vardiya değişimi nedeniyle işten çıkıp yerleşke içindeki lojmana giderken nizamiye önünde terör saldırısına uğradı. Canbaz, teröristlerin sıktığı ilk kurşunla şehit oldu. Canbaz'ın ağabeyi Ali Canbaz'ın da aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı öğrenildi.

'AĞABEYİ ARAMIŞ ULAŞAMAMIŞ'

Şehit Canbaz'ın babası Veli Canbaz, acısının çok büyük olduğunu belirterek, "Yazıklar olsun. Hiçbir şey diyemiyorum, söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. Nasıl girdiler oraya diyorum. Söyleyecek kelime bulamıyorum alçaklara. Ben bir gün el kaldırmadım ben yavrucuğuma. 28 yaşına geldi, elim kalkmadı çocuğuma. Ağabeyi ve kardeş aynı yerdelerdi, bölümler farklıydı sadece. Teknisyendi yavrucuğum. Ağabeyi aramış, bir türlü ulaşamamış. Biz buradan, evden sürekli aradık ama ulaşamadık. Ulaşamadığımız için bildim, anladım" dedi.

'YENİ EVLİYDİ'

Şehit Canbaz'ın arkadaşı Kubilay Sinar da hala olayın şokunda olduğunu belirterek, "En son dün olaydan önce konuşmuştuk. Ben Ankara dışında yaşıyorum. Geldim üç gündür görüşemiyordum. Akşam da görüşecektik. Çok iyi bir insan. Herkesin her işine koşar. Kimin başı sıkışsa arardı. Yine bir arkadaşının işi vardı. Onunla buluşacaktı. Saat 17.00 gibi dışarıdaydım. Başka bir arkadaşımız aradı. 'Hasan'la görüştün mü?' dedi. Ben de 'Akşam görüşeceğiz' dedim. Sonrasında olayları söyledi. Ulaşamadık. Eşine ulaştık, ağabeyine ulaştık. Yeni evliydi, 2 yıl olmadı bile. Eşi de çok kötü. Lojmanlarda oturuyorlardı zaten. Çıkıp lojmana gidecekmiş" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN EŞİ: BENİM EŞİM KAHRAMAN

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Benim eşim kahraman" dedi.

Dün, 1'i kadın 2 teröristin TUSAŞ'a yönelik düzenlediği saldırıda 4 TUSAŞ personeli ile taksi şoförü şehit oldu. Şehitlerin otopsi işlemleri Keçiören ilçesindeki Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nda sürüyor. Şehitlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde işlemlerin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Bazı şehit yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TUSAŞ'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan şehit Atakan Şahin Erdoğan'ın (42) eşi Pınar Erdoğan, 14 ve 5 yaşında 2 kızları olduğunu söyledi. Pınar Erdoğan, eşinin mesai arkadaşlarının hayatını kurtarmak için şehit olduğunu söyleyerek, "Şehit olmak istiyordu. 'Ankara'da şehit olamazsın Atakan, şansını kaybettin' derdim. Ankara'da şehit oldu. Kızlarıma nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Benim eşim kahraman" dedi.

Atakan Şahin Erdoğan ile makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz ikindi, taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi ise öğle namazı sonrası toprağa verilecek.