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TUSAŞ'a saldıran terörist Ali Örek'in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine dün 2 terörist tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 20'den fazla kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kimliğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında teröristin PKK mensubu Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. Teröristin sosyal medya hesabından örgüt lehine çok sayıda paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.10.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:04
TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) dün (23 Ekim 2024) terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri erkek, biri kadın olmak üzere iki terörist yer aldı. Teröristler makineli tüfek ve bombalarla saldırıyı gerçekleştirdi.

TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Saldırıda 1'i taksici, 4'ü TUSAŞ çalışanı olmak üzere 5 vatandaşımız şehit oldu. 20'den fazla kişi ise yaralandı. Olayın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün erkek olan teröristin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında teröristin PKK üyesi Rojger kod isimli Ali Örek olduğunu açıkladı.

TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
TUSAŞ'a saldıran Ali Örek isimli teröristin sosyal medya hesabında 2014 ve 2015 yılına ait terör örgütünü ve teröristleri öven çok sayıda paylaşımı ortaya çıktı.

TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Terörist Örek'in Türkiye'nin bölünmesi için paylaşımlar yaptığı ve Kobani olaylarıyla ilgili de terör örgütünün sözde bayrağını ve renklerini içeren giysiler giydiği görüldü.

TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Teröristin hesabında terör örgütü üye olmak ve Kobani olayları nedeniyle yaşananların ardından tutuklanan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a da destek paylaşımları görüldü.