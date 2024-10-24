24 Ekim 2024, Perşembe
TUSAŞ'a saldıran terörist Ali Örek'in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ tesislerine dün 2 terörist tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 20'den fazla kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerden birinin kimliğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında teröristin PKK mensubu Rojger kod adlı Ali Örek olduğunu duyurdu. Teröristin sosyal medya hesabından örgüt lehine çok sayıda paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.10.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:04