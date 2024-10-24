TUSAŞ’a saldıran terörist Ali Örek’in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) dün (23 Ekim 2024) terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda biri erkek, biri kadın olmak üzere iki terörist yer aldı. Teröristler makineli tüfek ve bombalarla saldırıyı gerçekleştirdi.