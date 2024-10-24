TUSAŞ saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında

Türkiye, geçtiğimiz çarşamba günü Türk Havaclıık ve Uzay Sanayi'ne yapılan terör saldırısı ile sarsıldı. 5 şehidin ve 24 yaralının olduğu terör saldırısı dünya basınında da kendine geniş yer buldu.

THE ECONOMİST 'TERÖRİST' DİYEMEDİ

Ünlü İngiliz gazetesi The Economist, Türkiye'deki terör saldırsının faillerinin 'isyancı kürt' olduğunu söyledi. Terör hedefleri için Kürdistan İşçi Partisi güzellemesi yapılan haberde "Türkiye Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki hava saldırılarında en az 30 Kürdistan İşçi Partisi militan hedefini "yok ettiğini" söyledi. İçişleri Bakanı, Kürt isyancıların Çarşamba günü bir Türk havacılık şirketine düzenlenen terör saldırısından "muhtemelen sorumlu" olduğunu açıkladı." denildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı

THE WASHİNGTON POST: SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Amerikan The Washington Post gazetesi, terör saldırısıyla ilgili "Havacılık şirketine yönelik terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı." manşetini attı.

Haberde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saldırıyı terör örgütü PKK'nın düzenlediğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca, hiçbir örgütün terör saldırısını üstlenmediği de belirtildi.

ERDOĞAN VE BRICS VURGUSU

The Wall Street Journal yayın organı da haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS zirvesindeki saldırıyı kınayan sözlerine yer verdi.

Haberde, iki saldırganın çatışmada öldürüldüğü kaydedildi.

THE NEW YORK TIMES: 32 HEDEF İMHA EDİLDİ

The New York Times da manşetinde "terör saldırısı" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonu da aktarıldı.

32 hedefin imha edildiği kaydedildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı

THE TIMES: SALDIRI İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR ZAMANDA GERÇEKLEŞTİ

TUSAŞ'a yapılan saldırının Türk siyasetinde PKK ile inişli çıkışlı bir zamanda meydana geldiği vurgulanan haberde Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de PKK hedeflerini vurduğu kaydedildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı

CNN INTERNATIONAL: PKK, ABD İÇİN DE TERÖR ÖRGÜTÜ

CNN International da "Türk Havacılık ve Uzay Şirketine Yönelik 'Terör' Saldırısında 5 Kişi Öldü" manşetli haberinde; şehitlerin arasında TUSAŞ çalışanları ve bir de taksicinin olduğu bilgisini verdi.

Saldırıyı düzenleyen terör örgütü PKK'nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da terör örgütü olarak tanındığı hatırlatıldı.

BBC: TUSAŞ'IN HAVACILIK ENDÜSTRİSİNDE ÖNEMLİ BİR ROLÜ VAR

İngiliz BBC yayın organı, saldırı anına ilişkin görüntüye yer verdi. PKK'nın İngiltere tarafından da terör örgütü olarak tanındığı belirtildi.

TUSAŞ'ın Türkiye'nin havacılık endüstrisinde önemli bir rolünün olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin saldırı sonrası hedef aldığı terör yuvaları için ise "Türkiye hükümeti, Ankara yakınlarında en az beş kişinin ölümüne yol açan saldırıdan PKK'yı sorumlu tuttuktan sonra, Çarşamba gecesi Irak ve Suriye'de Kürt militan grubu PKK ile bağlantılı noktaları vurduğunu söyledi." denildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı

THE GUARDIAN: SALDIRGANLARDAN BİRİ ÜSTÜNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

The Guardian saldırganlardan birinin olay yerinde üzerindeki bombayı patlattığı bilgisini paylaştı. Diğer saldırganın da elindeki tüfekle vardiya değişimi sırasında binanın girişine ulaştığı aktarıldı. Haberde Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan dünya liderlerine yer verildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı

FİNANCIAL TIMES: TÜRKİYE 40 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

İngiliz gazetesi Finacial Times, kalleş saldırıyı "Türkiye, 'terör saldırısı' sonrası Kuzey Irak ve Suriye'de operasyon düzenledi" başlığıyla manşete taşıdı. Haberde Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarına yer verildi. Düğer taraftan Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 40 yıldır mücadele ettiğine dikkat çekildi. Haberde "Türkiye son kırk yıldır PKK ile mücadele ediyor. Ankara, Kuzey Irak'taki dağlık bir bölgede grubun saklandığı yerlere düzenli olarak hava ve özel kuvvetler operasyonları düzenliyor ve aynı zamanda Kuzey Suriye'de faaliyet gösteren bağlı grupları da vuruyor." denildi.

Türkiye'deki terör saldırısı ve ardından vurulan hedefler dünya basınında böyle yer aldı