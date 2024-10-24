Bolu Dağı tünelinde kaza! Yol çalışması yapan işçilere çarptı

Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma yapan 2 karayolları işçisi otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 KA 895 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma yapan işçilere çarptı.

Kazada karayolları işçileri S.T. ile F.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.