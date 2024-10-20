Yenidoğan Çetesi’nde iğrenç diyalog: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da haksız kazanç elde etmek amacıyla bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp öldüren 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor. Fırat Sarı'nın elebaşılığını yaptığı çete tarafından mağdur edilen aileler ise bir bir ortaya çıkıyor.

Mağdurlardan biri olan Kaya ailesinin başına gelenler tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Esenler Güney Hastanesi'nde yaşamını yitiren bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya yaşadıkları acılı günleri anlattı.

(A HABER ARŞİV)

"8 BİN TL VERİRSENİZ TEDAVİYE BAŞLARIZ"

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; 2.5 yıldır evli olduklarını söyleyen Kaya, 13 Kasım 2023'te eşi Zeynep Kaya'nın 26 haftalık hamileyken tansiyonunun çıkmasıyla Esenler Güney Hastanesi'ne gittiklerini söyledi. Eşinin apar topar sezaryen ameliyatına alındığını belirten Mehmet Hanifi Kaya "Hastaneye vardığımızda bize hiçbir şey sormadan bebeği sezaryen ile almışlardı bile. Biz ambulansın arkasından gelene kadar doğum gerçekleşmiş. Sonra hastaneden bize '8 bin TL verirseniz tedaviye başlarız' dediler. "şeklinde konuştu.

"BİSKÜVİ KUTUSUNDA CENAZEYİ VERDİLER"

Parayı denkleştirip verdiklerini söyleyen Kaya, "İlk gün bana bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. 16 Kasım'da tekrar arayıp çocuğun öldüğünü söylediler. Cenazesini bisküvi kutusunda verdiler." dedi.

"BİR DAHA BABA OLAMADIM"

Baba Kaya, bebeklerini kaybetmelerinin psikolojilerini bozduğunu ve olaydan sonra bir daha çocuk sahibi olamadıklarını söyledi. Kaya, "Sorumlular kimse herkesten şikayetçiyim. Ben baba olamadım. Katil bunlar" diyerek isyan etti.

Amca Hacı Kaya ise "4 gün yaşattıkları bebeği bilerek öldürdüler. SGK'dan para almak için minicik cana kıydılar. Bu işin sonuna kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

Bir başka mağdur olan Ozan adlı bir baba ise X hesabı üzerinden şunları yazdı:

"2019'da ikiz olarak dünyaya gelen yavrularımın ikisini de yoğun bakıma aldılar. 10 gün sonra kızımı verdiler, oğlumu sağlıklı olmasına rağmen zorla entübe ettiler. 24 gün dayandı benim yavrum. Bu kansızlığa daha fazla dayanamadı. Allah belalarını versin! O kadar vicdan azabı çekiyorum ki anlatamam. Bu kansızların elinde benim oğlum da melek oldu. 2019'da İstanbul Reyap Hastanesi'nde Fırat Sarı isimli doktorun zorla tuttuğu yoğun bakımda 24 gün mücadele etti benim yavrum. Ne yapabilirim, bir yol gösteren çıkar mı? Sağlıklı olan oğlumu, yoğun bakımda tutarak, durumunun her gün daha kötüye gitmesi için elinden geleni yapıp yavrumu öldüren kansızın imzası bu. Ölüm nedenine doğal ölüm yazmışlar! Acımızdan onu bile şimdi fark ediyorum."

Bebek adına düzenlenen ölüm belgesi (X)

Mağdurlardan Engin adlı bir baba, X hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Doğumdan birkaç saat sonra apar topar ambulans ile Bağcılar Şafak Hastanesi'ne sevk edildi. 1 hafta bize gösterilmedi. İlk gördüğümüzde durumu iyiydi. Doktoru Mehmet Gürül, durumu çok iyi diye bizi oyaladı. Sonraki haftalarda gittiğimizde ciğerinde problem olduğunu söylediler. Antibiyotik başladıklarını birkaç haftaya taburcu edeceklerini söylediler. Sonraki hafta doktor bir arkadaşımla gittim, artık gözlerini açamıyordu. Biraz doktorun üstüne gidince hastanede ciğerleri enfeksiyon kaptığını öğrendik. Kurban Bayramı'nın 2. günü telefon ile aradılar. 'Çocuğunuz entübe edildi' dediler. Kavga dövüş başka hastaneye sevkini istedik. Yeni hastanede doktor bize "Çocuğun durumu stabil" diyerek yalan attıklarını söyledi. Kandaki oksijen değerleri çok kötüydü. Bu değerlerde birinin vefat etmesi gerektiğini fakat Harun Enes'in direndiğini söyledi. Ama olmadı. Oğlum 2 Temmuz 2023'te vefat etti."

Mehmet Hanifi Kaya, iddianamede yer alan ifadesinde, şunları söyledi:

"Ben hastaneye girdiğimde beni direkt veznede çalışan adını bilmediğim bayan personeller karşıladı ve Zeynep Kaya'nın yakını siz misiniz diye sordular, bana eşimin ambulans ile hastaneye gelir gelmez hayati tehlikesinin olduğunu ve acil olarak doğuma aldıklarını söyleyerek benden 8 bin TL para istediler. Bana 4 bin TL'nin nakit olarak 4 bin TL'nin banka kartı ile ödenmesini istediler. Bana para karşılığında herhangi bir makbuz ya da işlem yapıldığına dair bir belge verilmedi. Geri kalan 4 bin TL'yi de banka kartından çektiler ve slip verdiler. İlk gün Dr. Songül Hanım bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Ertesi gün ise çocuğumun durumunun iyi olmadığı bilgisini verdi. Üçüncü gün olan 16 Kasım 2023 günü gece 04.00 sıralarında da çocuğumuz vefat etti."

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre; yenidoğan çetesindeki doktorlar ve hemşireler arasındaki yeni konuşmalar da ortaya çıktı.

İşte o konuşmalar...

"PARA VERMEZSEN ÇOCUĞUNUN MEZARINI BİLE BULAMAZSIN"

(Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile doktor İlker Gönen arasındaki konuşma)

Gıyasettin Mert Özdemir: Orası çok pis patlayacak. Bebek ex oluyor (ölüyor), Emre 80 bin TL istiyor. Aile de diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimsesizler mezarlığına defnederiz, mezarını bile bulamazsın diyorlar.

İlker Gönen: Bunlar abartıdır, artık bu ...

Gıyasettin Mert Özdemir: İlçe Sağlık hastaneyi arayınca aile bir daha hastaneye gidiyor, aileyi kapıda karşılıyorlar, ex'ini teslim ediyorlar.

"HASAN ÖLÜ SATIYORLAR"

(Hemşireler Hasan Basri Gök ve Hakan Doğukan Taşcı arasındaki konuşma)

Hakan Doğukan Taşcı: Aile on bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını, 80 bin TL getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe Sağlık aramış, vermezseniz biz geleceğiz, alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 bin de almış aileden. Oğlum bu nasıl bir vicdan lan, bizi geçiyor bunlar. Hasan ölü satıyorlar Hasan, farkındasın değil mi?

Hasan Basri Gök: Erkenden öldürecektin Doğukan, sorun çözülecekti.

'DURSUN ÇIKMADAN EX OLSUN GALATASARAY MAÇIM VAR'

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

Çağla Durmuş: Evet ya...

İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

Çağla Durmuş: Söyleyin Dursun Bey gelsin o zaman.