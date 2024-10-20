Yok böyle dolandırıcılık: 6 bin liraya da dilberdudağı almıştım haram olsun

Kayseri'de yaşayan 41 yaşındaki M.D., çalışmak için Gaziantep'e gitti. Burada inşaatta işçi olarak çalışan M.D.'nin bekar olduğunu öğrenen aynı inşaattaki başka bir işçi C.K. "Ben bekar erkekleri evlendiriyorum. İstersen sana da kız bulayım" dedi.

25 BİN LİRA ÇÖPÇATANLIK ÜCRETİ

Teklifi kabul eden işçi, C.K'ya 25 bin lira aracılık ücreti ödedi. Birkaç gün sonra müjde veren C.K., kendisine bir kız bulduğunu adının da Dilber olduğunu söyleyerek, 25 bin lira çöpçatanlık ücreti aldı.

40 BİN TL SÜT PARASI

Bunun üzerine M.D, durumu Kayseri'deki ailesine bildirdi. Kayseri'ye dönen M.K bir süre sonra Gaziantep'e giderek kızı istedi. Kızın ailesi durumlarının iyi olmadığını, düğün ve nişan için harcama yapamayacaklarını söyledi. Ayrıca kızları için 40 bin lira peşin süt parası istedi. Tüm şartları kabul eden M.D, 40 bin TL'yi de verdi. kız isteme merasiminin ardından söz kesen taraflar daha sonra nişan için sözleşti.

150 BİN LİRA HARCAMA YAPTI AMA...

Nişan hazırlıkları için tekrar Gaziantep'e giden M.D.'ye gelin için yüzük, küpe ve bilezik, daha sonra ise gelinin yengesi, teyzesi, halası, annesi, kız kardeşi ve amcasının kızı için kıyafet aldırıldı. Nişanda da tüm masrafı karşılayan ve yaklaşık 150 bin lira harcama yapan M. D. Kayseri'ye döndü. Kız tarafı ev görmeye geleceğini söyleyince de ahşap pencereleri PVC pencerelerle değiştiren M.D, evi güzelleştirmek içinde tadilat yaptırıp, yeni mobilyalar aldı. Kız tarafının geleceği gün de takım elbisesini giyerek beklemeye başladı. Ancak kimse gelmedi. Gelin adayını aradığında ise 'otobüs arızalandı' cevabını aldı. Otomobiliyle alma teklifi de reddedilen M. D., o andan itibaren ne gelin adayı Dilber'e ne de aracılık yapan C.K'ya ulaşamadı.

"ALTI BİN LİRAYA DİLBERDUDAĞI TATLISI ALDIM HARAM OLSUN"

Evlilik vaadiyle dolandırıldığını belirten damat adayı M.D; "Kız istemeye gitmeden önce çiçeğimi ve baklavamı aldım. Adet olduğunu söyleyip yine tatlı istediler. Bu kez de 6 bin liraya bir tepsi Antep fıstıklı dilberdudağı tatlısı aldım. Haram olsun" dedi.