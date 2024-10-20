Elazığ'da düğün salonunda dehşet! Çok sayıda yaralı var
Elazığ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan tekme- yumruk ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.