18 Ekim 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Gıda teröristlerini bakanlık ifşaladı! Halka peynir ve tereyağ diyerek bunları yedirmişler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 14:03 Güncelleme: 18.10.2024 14:13
ABONE OL
Gıda teröristlerini bakanlık ifşaladı! Halka peynir ve tereyağ diyerek bunları yedirmişler

Gıda terörüne geçit vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerle insan sağılığıyla oynayan hilekar markaları tek tek ifşaladı. Listeye son olarak peynir ve tereyağında hile yapan firmaları da eklendi. İşte vatandaşa "peynir ve tereyağ" diyerek satılan ürünlerin gerçek yüzü...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi 17 Ekim tarihinde güncellendi.

Böylece Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesine 47 ürün ellenerek sayı 662'ye çıkartıldı.

Daha önce tas kebap, köfte ve dönere domuz eti ile lahmacun ve Adana kebaba at ve eşek eti karıştıranlar olduğu görülmüştü. Yeni listede ise ağırlıklı olarak kaşar peyniri, beyaz peyniri, tereyaği, süt ve kaymak gibi havyansal ürünlerdeki oyunlar ortaya serildi.

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesine de 18 ürün katılarak ürün sayısı 101'e yükseltildi.

YENİ LİSTEYE KATILAN ÜRÜNLER:
Kekik, multivitamin ve mineral içeren takviye edici gıda, piliç dilim sucuk, ısıl işlem görmüş dana sucuk, tam yağlı taze kaşar peyniri, tam yağlı çeşnili eritme peyniri, tost peyniri, az tuzlu tereyağı, yarım yağlı taze eritme kolot peyniri, taramağı, sulu köfte harcı, kaymak, süzme çiçek balı, kalkan yoğurt, dana kuyma mantı iç harcı, pide harcı, kuzu kuşbaşı, özel Ayvalık soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı, pişmiş dana kıymalı iç harç, taş baskı soğuk ısım naturel sızma zeytinyağı, tavuk sosu harcı, saw palmeta içeren macun, ballı bitkisel macun, tatlı toz biber, tam yağlı beyaz peynir, yarım yağlı çubuk peynir, gıda takviyesi, epimedyumlu bitkisel karışımlı macun, ginsengli tut frutti aramalı gazlı içecek, tuzlu tereyağı, ahir tam yağlı dereotu eritme peyniri, bitkisel çay ve tam yağlı kaşar peyniri.

Hileli zeytinyağında 21 marka tek isimHileli zeytinyağında 21 marka tek isim
Yüzlerce şubesi bulunan firma hileli ürün listesinde!Yüzlerce şubesi bulunan firma hileli ürün listesinde!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör