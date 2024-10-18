Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Prof. Dr. Fuat Keyman 66 yaşında hayatını kaybetti. Uluslararası İlişkiler ve siyasetbilimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

PROF. DR. FUAT KEYMAN KİMDİR ?

1958 yılında doğan Keyman, lisans eğitimini 1981 yılında, yüksek lisans derecesini ise 1983 yılında Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bitirdi. Fuat Keyman doktorasını, 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Politika alanında tamamladı.

1994'ten 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ders veren Keyman, 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti. 2010 yılına kadar Uluslararası İlişkiler bölümünde ders veren Keyman, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 66 yaşında hayatını kaybeden Keyman'ın uzmanlık alanları arasında demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konuları bulunuyordu.