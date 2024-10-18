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Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Şoför alkollü çıktı | Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.10.2024 22:00 Güncelleme: 18.10.2024 22:15
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Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Şoför alkollü çıktı | Yaralılar var

İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Ataşehir'de Akyazı Caddesi ile Atilla Caddesi kesişiminde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.S. yönetimindeki 34 TP 5290 plakalı 14CE hat numaralı İETT otobüsü ile Y.A. yönetimindeki 34 NC 4533 plakalı Toyota marka otomobil yol kesişiminde çarpıştı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralanırken otobüs şoförü ile otomobil şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüs ile otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden çekilmesinin ardından yolda araç trafiği normale döndü.

Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)Ataşehir’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı (İHA)

Öte yandan otomobil sürücüsü Y.A.'ya polis ekipleri tarafından alkol testi uygulandı. Y.A.'nın 175 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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