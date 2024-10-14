14 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri

İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 09:20 Güncelleme: 14.10.2024 09:32
ABONE OL
İETT otobüsü ağaca çarptı! Yaralılar var...

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler İzzettin Çalışlar Caddesi'nde İETT otobüsü ağaca çarptı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar var, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor....

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör