Aynı yerde bu kaçıncı kaza! Bakırköy’deki üst geçitte yine TIR faciası! İETT otobüsünün üzerine devrildi...

12 Mart'ta yaşanan kaza

15 MAYIS'TA BİR KAZA DAHA! YİNE TIR

Bakırköy'de 12 Mart'ta meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği üst geçit kazasının ardından, aynı noktada bir TIR kazası daha meydana geldi. Bu kez TIR'ın dorsesi üst geçide çarparak sıkıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.