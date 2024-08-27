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Aynı yerde bu kaçıncı kaza! Bakırköy'deki üst geçitte yine TIR faciası! İETT otobüsünün üzerine devrildi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 12:22 Güncelleme: 27.08.2024 12:49
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Aynı yerde bu kaçıncı kaza! Bakırköy’deki üst geçitte yine TIR faciası! İETT otobüsünün üzerine devrildi...

12 Mart ve 15 Mayıs tarihinde Bakırköy'de bulunan üst geçide çarpan TIR'ların ardından yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken bölgede yeterli tedbirlerin alınmamasının ardından bir kaza daha yaşandı. Üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı.

Bakırköy'de üst geçide çarpan tırın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi. Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir tır, üst geçide çarptı.

Kaza yerinden ilk görüntülerKaza yerinden ilk görüntüler

İETT OTOBÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Kaza yerinden ilk görüntülerKaza yerinden ilk görüntüler

12 MART'TA 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

12 Mart 2024'te üs geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkışmıştı.

12 Mart'ta yaşanan kaza12 Mart'ta yaşanan kaza

15 MAYIS'TA BİR KAZA DAHA! YİNE TIR

Bakırköy'de 12 Mart'ta meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği üst geçit kazasının ardından, aynı noktada bir TIR kazası daha meydana geldi. Bu kez TIR'ın dorsesi üst geçide çarparak sıkıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Florya istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

15 Mayıs'taki kazanan görüntüler15 Mayıs'taki kazanan görüntüler

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