Hatay’da patpat faciası! 1 ölü 9 yaralı

Korkunç kaza Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana geldi.

OLAY YERİNE KOLLUK KUVVETLERİ SEVK EDİLDİ

Sürücü Ali Hançer idaresindeki patpat, Bezge Mahallesi'nde uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan Hatice Hançer, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.