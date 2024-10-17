Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştı. Feci kazada 19 kişi yaralanırken muavin ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Feci kaza Afyonkarahisar'da yaşandı. İddiaya göre, Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan muavin İ.G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, 17 kişi ayakta tedavi edildi.