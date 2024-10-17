17 Ekim 2024, Perşembe
Haberler Yaşam Haberleri

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 17.10.2024 19:32
ABONE OL
Afyonkarahisar’da katliam gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştı. Feci kazada 19 kişi yaralanırken muavin ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza Afyonkarahisar'da yaşandı. İddiaya göre, Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı Nuhoğlu Karadeniz Turizm'e ait yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı (AA) Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı (AA)

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan muavin İ.G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı (AA) Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı, muavin öldü, 19 kişi yaralandı (AA)

Yaralılardan N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, 17 kişi ayakta tedavi edildi.

Adıyamanda feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştıAdıyamanda feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı ADIYAMAN'DA FECİ KAZA! TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Nevşehir’de feci kaza: 2 yaralıNevşehir’de feci kaza: 2 yaralı NEVŞEHİR'DE FECİ KAZA: 2 YARALI
Erzincanda feci kaza: 2 ölü 2 yaralıErzincanda feci kaza: 2 ölü 2 yaralı ERZİNCAN'DA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 2 YARALI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör