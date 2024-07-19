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Erzincan'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 19.07.2024 10:48
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Erzincan’da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Hakkı Y'nin (64) kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında yolun sağ tarafında park halindeki Cihan D. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

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