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Adıyaman'da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.07.2024 06:06
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Adıyaman’da feci kaza! TIR ile otomobil çarpıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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