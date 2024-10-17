Kar İstanbul’un kapısına dayandı: Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı

Uludağ'da etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam etti.

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu (AA)

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da karla karışık yağmur yarın da devam edecek. Karla karışık yağmurun 19 Ekim Cumartesi günü yerini güneşli havaya bırakması beklenirken, Uludağ'da önümüzdeki 1 hafta boyunca kar yağışı beklenmiyor.

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu (AA)

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu (AA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, sıcaklık düşüşünün devam edeceği öyle ki bazı illerde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşeceği bildirildi.