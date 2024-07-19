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Nevşehir’de feci kaza: Köpeğe çarpmamak için duran araca, arakadan gelen araç çaptı: 2 yaralı

Giriş: 19.07.2024 01:43
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Nevşehir’de feci kaza: Köpeğe çarpmamak için duran araca, arakadan gelen araç çaptı: 2 yaralı

Feci kaza Nevşehir’de yaşandı. Köpeğe çarpmamak için aniden duran araca, düğün konvoyundaki bir araç arkadan çaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

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