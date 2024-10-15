Kayıp Rojin’in cansız bedeni bulundu

Van'da 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi.

18 gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı.

ADLİ TIP SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dokgöz, "Bu tür kayıp olaylarından sonra özellikle süre çok geçtikçe yani 24-40-48 saat geçtikten sonra maalesef üzücü haberlerle karşılaşıyoruz. 18 gün gibi uzun bir süre geçtiği için de bundan sonraki süreçte bizim adli tıp uzmanı olarak neden öldüğünü, ölüm sebebini, ölüm zamanını, ölüme etki eden faktörleri ve bir dış etki var mı, cinayet mi, kaza mı, intihar mı buna yönelik incelemeler yapılacak. Toksikolojik incelemeler yapılacak. Bir zehirlenme var mı, uyutucu uyuşturucu var mı buna yönelik değerlendirmeler yapılacak. Süreç sonrasında neden öldüğünü, ne zaman öldüğünü ve ölüme etki eden faktörlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.

Bundan sonraki süreçte olay yeri incelemeyle birlikte otopsi bizim için çok önemli olacak. Otopside özellikle dokular incelenirken ölüm nedenini anlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz (Ekran görüntüsü / A HABER)

NE KADAR SÜRER?



Adli tıp sürecini anlatan Dokgöz. "Otopsi bugün yapılır tahminime göre ve yapıldıktan sonra ön rapor şeklinde kamuoyuna yansıyan otopsi raporu savcılıkla paylaşılır. Arkasından da bir takım laboratuvar incelemeleri olacak. O da bir haftayı bulur. Bir hafta maksimum 10 gün içerisinde konu ile ilgili Adli Tıp kendi perspektifinden raporunu sunar." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek verdi.

Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanıldı.

10 Ekim'de Rojin'e ait başörtüsü bulundu.