Rojin’i arama çalışmaları! Van Gölü’nde sonar cihazla tarama

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'den beri aranıyor. Yurttan çakıl taşı aramak için çıkan Rojin'den 18 gündür haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı ve başörtüsü bulunan Rojin'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Yüksel Akalan'ın bölgeden aktardıkları şöyle:

A Haber ekibi olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve şu an itibarıyla Van Gölü'nün derinliklerine Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığından bölgeye getirilen yandan taramalı sonar cihazı bırakıldı. Bu noktadaki 200 metre sağ 200 metre sol olmak üzere toplamda 400 metre genişlik bir alanda ve maksimum 300 metreye kadar inecek adeta göl yüzeyinin fotoğrafını çekecek Rojin'den bir iz arayacak.

Rojin'den 27 Eylül'den beri haber yok (Ekran görüntüsü / A Haber)

İZE RASTLANIRSA DALGIÇLAR İNİŞ YAPACAK

Tabii arama çalışmaları 18. günde de devam ediyor ve bizler şu anda Van Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir botun içerisindeyiz. Bu noktadaki ekiplerin çalışmasını yakından takip ediyoruz. Onlar da 18 gündür adeta karış karış Van Gölü'nü arama çalışmalarına devam ediyorlar. Rojin'den bir iz arıyorlar. Sonar cihazı faaliyete geçti ve o noktadan alınan anlık veriler içerideki sisteme aktarıldı ve anlık olarak takip ediliyor. Herhangi bir veri varsa herhangi bir bulgu varsa ekipler bu noktadan kontrol edecek ve o noktaya dalgıçlar iniş gerçekleştirecek.

Bu noktada Sahil Güvenlik Komutanlığı değil aynı zamanda deniz polisine ait botlarda yine çalışmalarına devam ediyor. Hem Van Gölü derinliklerinde hem Van Gölü kıyı şeridinde yine dalgıçlar eşliğinde de çalışmalar devam ediyor. Özellikle de polis arama kurtarma ekipleri de yine sığ alanlarda çalışmalarını yürütüyorlar. Bir taraftan da yine havadan polis helikopterleri çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tüm ümkanlar Rojin için seferber edildi (Ekran görüntüsü / A Haber)

SU ALTI ROBOTLARI

Van Gölü'nün derinliklerine indirilen yandan taramalı sonar cihazı adeta Van Gölü'nün röntgenini çekiyor ve bu noktada şu an itibarıyla elde edilen veriler anlık olarak ekranlara aktarılıyor. Ekipler bu noktadan takip ediyor. Herhangi bir cisim ya da bulguya rastlanıldığı zaman ölçümleri gerçekleştiriliyor ve bu noktadaki çalışmaların ardından bölgeye gönderilen özel dalgıç timleri dalış gerçekleştiriyor ve aynı zamanda su altı robotlarının da kullanıldığını belirtelim.

Tabii bütün teknolojik imkanlar kullanılıyor Rojin'den bir iz bulabilmek için. Şu an kadar telefonu ve kulaklığı bulunmuştu. Hemen son görüldüğü noktaya yaklaşık 250 metre mesafede ise çalışmaların 13. gününde başörtüsüne rastlanmıştı. Ekipler çalışmalarını o noktaya yoğunlaştırmıştı. İlk önce sahil kıyı şeridi arandı ardından Van Gölü'nün daha da açık kesimlerinde doğru ekiplerin çalışması devam ediyor.