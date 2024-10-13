Van’da kaybolan Rojin her yerde aranıyor! Kadavra köpeği sahilde tepki verdi

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Rojin Kabaişi (DHA)

ARAMALAR ARASIZLIK SÜRÜYOR

Daha önce sahilde cep telefonu, kulaklığı ve keki bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak gölün derinliklerini aramalarına devam ediyor.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor (DHA)

KADAVRA KÖPEĞİ O BÖLGEDE TEPKİ VERDİ!

Kampüs sahilindeki sazlıklar ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar incelenirken, kadavra köpeği kampüs sahilinde tepki verdi. Tepkinin ardından bölgeye metal detektörü getirildi.

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor (DHA)

BİR İZ BULUNAMADI

Ekipler, bölgeyi dedektörle santim santim taradı. Bazı noktalarda kazı yapıldı ancak şu ana kadar Rojin'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Çalışmalar sürüyor...