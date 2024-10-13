13 Ekim 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

Avcılar'da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 13.10.2024 01:18
ABONE OL
Avcılar’da feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

Avcılar, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra savrularak yoldan geçen otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, D-100'de trafik oluştu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FFH 539 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra yola savruldu.

Avcılar'da D-100'de kaza (DHA)Avcılar'da D-100'de kaza (DHA)

Savrulan otomobil, aynı yönde giden 34 EBT 595 plakalı otomobile çarptı. Kazada, direğe çarpan otomobilde bulunan Serhat Elçi, Emine Alp, Doğanay Kara ve Arzu Baran yaralandı. Yaralılar, sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Korkunç kaza! Anne öldü bebeği kayıpKorkunç kaza! Anne öldü bebeği kayıp KORKUNÇ KAZA! ANNE ÖLDÜ BEBEĞİ KAYIP
Kahvehane kazasında sürücü tutuklandıKahvehane kazasında sürücü tutuklandı KAHVEHANE KAZASINDA SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör