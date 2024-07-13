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Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 13.07.2024 13:49 Güncelleme: 13.07.2024 13:54
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Kahvehane kazasında sürücü tutuklandı: Yeni görüntüler ortaya çıktı

Tekirdağ'da geçtiğimiz gece kahvehane önünde oturanlara dalan otomobilin sürücüsünde uyuşturucu madde bulunurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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