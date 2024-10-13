İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurda, Başakşehir ilçesindeki bazı caddeleri su bastı. Bir esnafın dükkanlarına su girmemesi için yoğun çaba sarf ettiği anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan Esenyurt ilçesindeki bir evi su bastı.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Başakşehir'de hayatı olumsuz etkiledi.
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde Güvercintepe Mahallesi'nde bir esnafın dükkanına su girmemesi için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.
ESENYURT'TA BİR EVİ SU BASTI
Akşam saatlerinde etkili olan yağmurda, Esenyurt ilçesindeki bir evi su bastı.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere caddeden taşan suyun bir evin içerisine girdiği ve araçların güçlükle ilerlediği anlar yansıdı. Öte yandan Küçükçekmece'de ise şimşek çakma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.