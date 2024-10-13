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İnşaat işçileri arasında çıkan kavgada kan aktı!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 01:45
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İnşaat işçileri arasında çıkan kavgada kan aktı!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dikmece Mahallesi'nde inşatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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