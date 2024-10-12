Münih-Antalya seferini yapan uçağın lastiği patladı! 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi
Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 sıralarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı.
Tekeri patlayan uçağın tahliyesine ilişkin operasyon ise sorunsuzca tamamlandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.
"174 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİR"
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.