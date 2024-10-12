Münih-Antalya seferini yapan uçağın lastiği patladı! 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr)



Tekeri patlayan uçağın tahliyesine ilişkin operasyon ise sorunsuzca tamamlandı.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

"174 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.