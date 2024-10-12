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Münih-Antalya seferini yapan uçağın lastiği patladı! 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 20:00 Güncelleme: 12.10.2024 20:37
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Münih-Antalya seferini yapan uçağın lastiği patladı! 174 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi

Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 sıralarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin, "174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patladı.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr) Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr)


Tekeri patlayan uçağın tahliyesine ilişkin operasyon ise sorunsuzca tamamlandı.

Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr) Münih-Antalya seferini yapan uçağın iniş esnasında lastiği patladı (Foto: ahaber.com.tr)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

"174 YOLCU VE 6 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLMİŞTİR"
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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