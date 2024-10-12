12 Ekim 2024, Cumartesi
Haberler Yaşam Haberleri

Iğdır'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 20:44
ABONE OL
Iğdır’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Iğdır'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, N.P. Yönetimindeki 76 M 0727 plakalı minibüsle Taşburun köyü mevkisinde karşı şeritten gelen M.E.C. idaresindeki 06 BV 0670 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, minibüsteki 2 kişi ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör