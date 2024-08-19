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Havada büyük panik! 225 yolculu uçağın pilotu bayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 19.08.2024 16:39
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Havada büyük panik! 225 yolculu uçağın pilotu bayıldı

Varşova-Larnaka arası sefer yapan Wizzair'a ait 225 yolcunun bulunduğu uçağın pilotu bayıldı. Havada büyük panik yaşanırken, uçak acil olarak Varşova Chopin Havalimanı'na iniş yaptı.

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