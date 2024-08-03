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Havada panik! Yürekler ağza geldi: Metrelerce havada asılı kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.08.2024 21:59 Güncelleme: 03.08.2024 22:34
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Havada panik! Yürekler ağza geldi: Metrelerce havada asılı kaldı

Yüreklerin ağza geldiği korku dolu anlar Mersin’in Mezitli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 7 katlı binanın inşaatında halatın kopması sonucu iskelede asılı kalan işçi, havada asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin canhıraş mücadelesi ile iskelede asılı kalan işçi kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korku dolu olay, ilçeye bağlı Davultpe İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın inşaat çalışmalarında kullanılan iskelenin halatı koptu.




Korku dolu anların yaşandığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler gelene kadar inşaat işçisi Ömer K. ise iskelede asılı kaldı. Ömer K., asılı kaldığı iskeleden itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımı ile kurtarıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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