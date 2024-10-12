Sağanak fırtınayla beraber geldi! Çanakkale’de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı

Çanakkale'de etkili olan sağanak, Gelibolu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Gelibolu'da saat 16.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir restoranın kafeteryası yıkıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 saatte halkı dikkatli olması için uyararak, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

BİGA'DA DA ETKİLİ OLDU

Gelibolu'nun ardından Biga ilçesinde de saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken,o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

MİNARE YIKILDI

Sinekçi köyünde yıldırım düşmesi sonucu ise caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Köyde yine yıldırım düşmesi sonucu bir ağaçta iki ayrıldı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtınaya karşı halkı uyardı.