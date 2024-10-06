Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Görüntü analizleri büyük oranda tamamlandı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken gözler gelecek gelişmeye çevrildi. Narin Güran'ın katilinin ortaya çıkması için çalışmalar titizlikle devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran soruşturmasını ilk günden bugüne takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son gelişmeleri bölgeden aktardı.

"Narin Güran soruşturması 46. gününde de devam ediyor. Narin'in mezarına mezarına ziyaretçi akını gerçekleşiyor. Çok sayıda vatandaş Narin'in mezarına geliyor. Aradan 46 gün geçti, katl veya katiller henüz bulunmuş değil, hem jandarma hem de savcılık koordineli bir şekilde çalışarak katilleri bulmaya çalışıyor, bir yanda da soruşturma derinleşerek devam ederken köyün çevresinde bulunan kamera kayıtları da inceleniyor."

"Şuan da üs bölgesini kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor. Orada bulunan 3 tane kameranın kayıtlarının TÜBİTAK'da incelendiğini söyleyebiliriz, aynı zamanda köyün kuzey kısmında bulunan güvenlik kameralarına da el konuldu. Çünkü köyün kuzey kısmında mac Salim Güran'ın tarlası bulunuyor, o bölgeyi görüntüleyecek bir kamera varsa da onu da jandarma kuvvetleri tarafından alındığını söyleyebiliriz."

"Şimdi mezarlıktayız, Narin'in Güran'ın mezarlığına gelen vatandaşlar dua etti. Cansız bedeni dere yatağına gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili sürecin hala devam ettiğini söyleyebiliriz, savcılar ve jandarma ekipleri olaydan önce bahtiyarın kimlerle irtibatta olduğu ve olayı nasıl gerçekleştirdiğine dair araştırmasına devam ediyor. Aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde dosyaya giren bazı telefon sinyalleri verileri de vardı, amca Salim Güran'la cansız bedeni dere yatağına gömen Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyallerinin de dosyaya girdiğini söyleyebiliriz."

"Narin görüldükten 13 dakika sonra amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yan yana olduklarına dair veriler tespit edildi ve 18 dakika boyunca da Nevzat Bahtiyar ile amcanın yan yana kaldıklarına dair telefon sinyalleri de dosyaya girmiş durumda."

Savcılar Nevzat Bahtiyar'ın aracı ile ilgili araştırmasına devam ediyor. Çünkü kırmızı bir otomobilin yaklaşık 50 dakika boyunca dere yatağında kaldığına dair görüntülerde tespit edildi ve konu ile ilgili o aracın olay önce neredeydi? Kimler tarafından kullandı? O sabah köyde neler yaşandığına dair görgü tanıklarının da ifadesine başvurulduğunu söyleyebiliriz. "

"Narin Güran ile ilgili soruşturma derinleşiyor,i elde edilen kamera kayıtları TÜBİTAK'da inceleniyor, bilirkişi heyeti raporu tamamlayıp Diyarbakır'a göndermesi bekleniyor, çünkü yaklaşık 10 gün biz kamera kayıtlarından bahsediyoruz.

360 derece dönen kameranın kaydı oldukça önemli, köyün tamamını aldığını söyleyebiliriz, yoğun bir mesai harcanıyor, hem savcılar hem de jandarma çalışıyor."