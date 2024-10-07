Pastırma sıcakları nedir, kaç gün sürer? Pastırma yazı ne zaman?

2024 pastırma yazı tarihleri, değişen hava koşulları nedeniyle vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Gündüzleri sıcak ve güneşli, geceleri ise soğuk olan bu dönem, bazı yıllarda iki haftaya kadar sürebiliyor. Geleneksel halk takvimine göre, pastırma yazı genellikle ekim ayının sonları ile kasım ayının başlarında yaşanıyor. Ancak son yıllarda bu tarihlerde değişiklikler gözlemleniyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Pastırma Sıcakları

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında, genellikle Ekim veya Kasım aylarında birkaç gün süren, havanın mevsim normallerinin üzerine çıktığı dönemlerdir. Türkiye'de yaygın olarak görülen bu sıcaklık artışı, adını bu süreçte pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluşmasından alır. Yüksek basınç sisteminin etkisiyle meydana gelen pastırma sıcaklarında, gökyüzü genellikle açıktır ve rüzgarlar hafif eser. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de, gündüz sıcaklıkları yaz günlerini hatırlatacak seviyelere ulaşabilir.

Pastırma Yazı Ne Zaman, Kaç Gün Sürer?

Genellikle sonbaharın ortalarında, Ekim ayının sonları ile Kasım ayının ortası arasında görülen pastırma sıcakları, Türkiye'de özellikle Kasım ayının ilk iki haftasında belirginleşir. Ancak, bu tarihler hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pastırma sıcakları genellikle birkaç gün ile bir hafta arasında sürer ve bu süreçte gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyir izler.

Pastırma Yazı Nedir?

Pastırma yazı ifadesi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması ile ilişkilidir. Gündüz ve gece sıcaklık farklarının yılın diğer dönemlerine göre en yüksek olduğu bu süreçte, etin gözenekleri gündüzleri sıcaklıktan açılırken, geceleri soğuk nedeniyle kapanır. Bu durum, sıvanan çemenin etin içine daha iyi işlemesini sağlar.

Dünya genelinde bu döneme farklı isimler verilmiştir. Almanya'da "kocakarı yazı," İsveç'te "Azize Birgitta yazı," Amerika Birleşik Devletleri'nde ise "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlarla anılmaktadır.