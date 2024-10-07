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Narin cinayetinde yeni bulgular neler?

Narin cinayetinde yeni bulgular neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 11:11
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında başsavcılık yeni bulgulara ulaştı. Narin'in ailesinin evinde öldürüldüğü netleşti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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Narin cinayetinde yeni bulgular neler?
Narin cinayetinde yeni bulgular neler?
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