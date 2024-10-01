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Cem Garipoğlu'nun mezarında hareketlilik!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:32
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Cem Garipoğlu’nun mezarında hareketlilik!

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim günü saat 11.00'de açılmasına karar verilmişti. Polis ekiplerinin Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu görüldü.

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