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İzmir açıklarında deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:11 Güncelleme: 01.10.2024 15:13
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İzmir açıklarında deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 14.49'da yaşanan depremin derinliği 11 kilometre olarak ölçüldü.

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