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Sinop'ta uygulamada uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:48
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Sinop’ta uygulamada uyuşturucu yakalandı: 1 gözaltı

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada 2.42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

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