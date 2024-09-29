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Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? DNA karşılaştırması...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 07:51 Güncelleme: 29.09.2024 07:55
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Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? DNA karşılaştırması...

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılma kararının ardından 2014 yılında yapılan otopsi işlemleri yeniden gündem oldu. Otopsi raporunda Garipoğlu'nun DNA'sının 2009'da alınan örneklerle uyumlu olduğu belirtilirken, DNA'sının anne ve babasıyla da uyumlu olduğu aktarılmıştı.

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