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Küresel dayatma: LGBT! Başkan Erdoğan BM'de dile getirmişti! Hükümet çalışmaları hızlandırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 09:41 Güncelleme: 29.09.2024 09:52
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Küresel dayatma: LGBT! Başkan Erdoğan BM’de dile getirmişti! Hükümet çalışmaları hızlandırdı

Küresel bir dayatma olarak aileyi tehdit eden LGBT terörüne karşı BM'de tarihe geçen bir konuşma yapan Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümet düğmeye bastı. Aile Bakanlığı da eylem planı konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Devlet tüm gücüyle aile yapısını koruyacak.

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