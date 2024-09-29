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Kocaeli'de geline 3 kilo altın damada 4 milyon TL takı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 09:21 Güncelleme: 29.09.2024 09:55
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Kocaeli’de geline 3 kilo altın damada 4 milyon TL takı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

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