LGBT’lilerin boy gösterdiği Paris Olimpiyatları’nda skandal! Fransız sporcu başörtü yasağı nedeniyle şapka taktı

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı.

"DİNİ TEMSİL ETMEYECEK BAŞKA BİR ŞEY GİYEBİLİRSİN"

Bakan Oudea-Castera, Fransız sporcuyla "dini bir sembol olarak nitelenemeyecek başka bir şey giyebileceği" konusunda konuştuklarını ve bu konuda uzlaşmaya vardıklarını belirtmişti.

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılması için kendisinden şapka takması istenilen Sylla'nın teklifi kabul ettiğini açıklamıştı. Fransız koşucu Sylla ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılabilmem için nihayet uzlaştık." demişti.