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Avcılar'da yaralı kediyi itfaiye kurtardı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 10:05
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Avcılar’da yaralı kediyi itfaiye kurtardı

Avcılar'da bir bahçeden diğerine geçmeye çalışan kedi tel çite sıkıştı. Bacağından yaralanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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