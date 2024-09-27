27 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çorlu'da trafik kazası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 11:21 Güncelleme: 27.09.2024 11:22
ABONE OL
Çorlu’da trafik kazası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör